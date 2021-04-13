香港目前已取34張東奧入場劵，其中劍擊屬大戶，男花女重共得八席，當中男花團體較有機會爭牌；其餘項目方面，李慧詩固然是獎牌希望，今屆香港尚有游泳的何詩蓓（圖）有力爭牌。

男花早爭得東奧團體賽資格，連同三個個人賽席位，女重亦受惠於南韓衝上奧運排名前四，以前4以外亞洲排名第1取得團體賽資格，兼得三個個人賽席位。劍擊以男花團體賽較有機會奪牌，爭牌對手為美國、法國、意大利及俄羅斯，港隊有機會首圈就會遇上這四隊，至少贏兩場才可取得獎牌。

場地單車是另一大戶，有六張入場券，全屬女子，當中李慧詩會出戰個人爭先賽及個人凱林賽。擁3件「彩虹戰衣」的李慧詩在2019年大勇，但因疫情久疏戰陣，若下月的場地單車國家盃香港站順利舉行，有可能是李慧詩奧運前的最後熱身。

23歲的何詩蓓早已取得東奧100及200米自由泳參賽資格，最近表現極度出色，去年九度刷新亞洲短池紀錄，現為亞洲100米及200米自由泳短池紀錄保持者。她亦曾在體院的館內長池賽於200米自由泳造出1分54秒44，比亞洲紀錄快0.41秒，只是賽事不屬亞洲紀錄認可賽事。何詩蓓今年在200米自由泳最好成績為1分55秒81，暫為年度第2快泳手；她在100米自由游亦造出年度第5快時間。