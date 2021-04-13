周二另一場歐聯八強次回合賽事，首回合領先2:0的車路士「主場」迎戰波圖。今仗雙方戰情極為膠着，上半場兩隊甚至未有任何一腳中框射門，最終波圖的伊朗前鋒馬利加補時階段接應傳中射入美妙倒掛，但為時已晚，雖然以1:0擊敗車路士，但總比數輸1:2，而車路士則事隔7年再打入歐聯四強。

上輪聯賽4:1大破水晶宮的車路士，今仗續需於西維爾主場出戰波圖，領隊杜曹排出上周六的進攻組合夏維斯、美臣蒙特，以及基斯甸佩利錫攻堅。不過面對硬淨的波圖，車路士未有太大甜頭，除了上半場早段蒙特一次禁區頂射門省中對手守衞皮球急墜但網頂高出外，幾乎未見威脅埋門。兩軍最終半場未有任何一腳射門中框，為今季歐聯第二場半場「零中門」的比賽。

下半場形勢大致類近，戰至64分鐘波圖一次右路攻勢，捷西斯哥朗拿傳中馬利加12碼點附近迎頂，皮球被車仔門將伊度亞文迪才是全場第一腳中框射門。不過這位伊朗射手補時3分鐘的精采倒掛入波，令賽事最後關頭牽起高潮，其後再有魯加迪禁區被指侵犯對手前鋒法蘭斯高艾雲尼臣，但球證並無表示，亦令兩隊球員起爭執。最終無阻車路士輸波晉級，以總比數2:1淘汰波圖，自14年後再度打入歐聯四強。

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