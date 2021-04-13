上季日職季軍名古屋鯨魚（圖）今季實力有增無減，目前緊守聯賽次席。與榜首川崎前鋒的華麗進取踢法不同，鯨魚偏向穩陣務實，防守力在這兩季日職數一數二，因此周三迎戰廣島三箭，取「入球大細」［2/2.5球］的「細」穩陣，並補鯨魚勝1:0的波膽。（球賽編號：星期三11；有線661台今日6:30pm直播）

鯨魚上季在日職得第三名，並以失28球成為日職防守王，球隊今季補入前鋒柿谷曜一朗及齋藤學後實力更佳，加上一班原有主力如前鋒山崎凌吾及馬迪奧斯杜斯山度士等表現水準，難怪目前以9戰7勝2和積23分排次席，暫落後榜首前鋒五分。鯨魚賣點之一是防守穩健，球隊已連續八場聯賽不失球，門將蘭格歷克更成為歷來首名守門員在日職連續八場不失球。

黃蜂夠韌訪川崎博和

今迎剛被打破今季聯賽不敗身的廣島三箭時，鯨魚除前鋒金崎夢生外，其餘球員皆可候命，不難又再次小勝。畢竟，鯨魚近6次鬥三箭有5次開「細」（見附表1），而鯨魚今季七場聯賽勝仗中，有4場都以1:0勝出，因此，今役一於取入球「細」及補鯨魚勝1:0。

至於以9勝1和居首的川崎前鋒的確勇銳無比，他們周三的對手福岡黃蜂僅位列中游，有主場之利的前鋒似乎勝望甚濃。

不過，所謂長路有盡時，前鋒今季主場長勝（七場）的紀錄，今役面對黄蜂可能面臨考驗，皆因前鋒近6次與黃蜂交手只得2勝2和2負，而且黃蜂今季在客場韌力十足，5場客場聯賽共獲1勝4和（見附表2），未嘗一敗，喜歡扒冷的朋友今役不妨一試和局，有6.5倍。（球賽編號：星期三8；今日6:00pm開賽）

文：數人