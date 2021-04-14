英超球會熱刺今季英超戰績不佳，現時排在聯賽榜第七位，與第四位的韋斯咸有6分差距，加上領隊摩連奴的保守戰術失效，經常在領先之下被追和甚至反勝，未能取悅熱刺球迷。英媒報稱熱刺今季一旦無緣前四，將會考慮狼隊領隊紐奴或前車路士領隊沙利，接任摩佬的帥位。

英國傳媒報稱，熱刺正在密切關注狼隊領隊紐奴，認為對方是摩連奴潛在的替代者，特別是熱刺班主利維十分仰慕紐奴的領軍才能，後者自18年帶領狼隊升班後，連續兩季獲得英超第7名的成績，雖然紐奴與狼隊合約在2023年夏天才結束，加上今季狼隊戰績下滑，不過紐奴領軍的聲譽仍然很高。不過英媒續指，利維要解僱摩連奴不但要賠償現時合約中的巨額薪酬，從狼隊挖走紐奴亦要支付800萬鎊的解約金，為興建新球場已經動用了不少資金的熱刺，未必願意花費大筆金錢換帥。

或者現時沒有工作的領隊，有機會成為熱刺老闆利維的另一選擇，意大利傳媒報稱，熱刺正密切關注前車路士的意大利主帥沙利，希望對方能取代摩連奴，不過意媒聲稱熱刺方面仍未對沙利的經理人作出報價。然而相關換帥傳聞不斷浮現，看來摩連奴在熱刺的帥位認真危危乎。

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波