在沙迪奧文尼和羅拔圖法明奴今季雙雙啞火下，穆罕默德沙拿近乎一人肩負起利物浦入球重任，這位埃及前鋒今季各項賽事計已經攻入28球，創下近三季入球新高。

利物浦今季表現失準，除了後防傷兵不斷外，前鋒入球量不足同樣是問題所在，文尼今季僅攻入12球，其中英超入球更未達雙位數字；至於一向入球不算多的法明奴更是低處未算低，今季上陣40次僅入6球。

幸好沙拿仍保持一貫水準，這位28歲前鋒現時在英超已經射入19球，追平上季數字，並以28個總入球超越他對上2季分別23和27球的單季入球數字。雖然與首季入44球的高峯仍有距離，但沙拿現時英超抑或歐聯的入球數同樣是全隊最多，絕對是紅軍前線的重中之重。

不過，文尼的低迷表現對紅軍來說無疑是一大困擾，領隊高普亦承認要這位塞內加爾前鋒靠自己脫離低谷：「我們都知道文尼是一位出色的前鋒，他現時的入球數字明顯不夠好，他也知道這一點。世界上大部份前鋒都曾經歷過他的情況，我相信他正尋找方法改變。」

文：薰爵

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