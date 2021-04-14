前英超球證韋比雖然早於14年宣佈「掛雞」，但他執法英超其間多次被指「偏幫」曼聯，令他獲得「曼聯御用球證」的稱號。近日49歲的韋比傳來喜訊，德國《圖片報》報稱他與德甲唯一女球證施泰因豪斯，在上月底的國際賽期間已經註冊，正式拉埋天窗。

在英超執法超過10年的韋比，相信不少球迷都對他仍有印象，退役後曾在英超職業裁判員公司擔任技術顧問，又曾到過沙地阿拉伯擔任該國足總的裁判主席，現時居住美國紐約的他，成為了美職聯負責管理VAR的主任。至於他的另一半施泰因豪斯，便是10年前執法德乙時遭哈化柏林球員尼美亞「胸襲」的主裁判，17年9月更創造歷史成為了德甲首位及現時唯一一名女球證。

早於2016年，韋比與育有3名子女的前妻分開後，開始與施泰因豪斯拍拖，近日42歲的施泰因豪斯接受德國《圖片報》訪問時，證實自己已下嫁比她年長7歲的韋比：「這是真的，我們在對上一次國際賽檔期結婚了，非常高興。不幸的是，由於武漢肺炎疫情，韋比與我只能夠做最重要的一步註冊成為夫妻，甚至沒有親友能夠見證，當然我們亦沒有度蜜月。」

不過，現時已成為德甲VAR裁判的施泰因豪斯打趣稱，自己將會改名為韋比施泰因豪斯，在未來的VAR中心出現。據報，二人結婚後仍處於分居階段，韋比留在紐約，施泰因豪斯則繼續在德國工作。

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