曼城於歐聯8強首回合僅領先多蒙特2:1，周三造訪德國踢次回合，未必會為保住優勢而只控球在腳，尤其首回合差點因這樣踢出事，或與主隊對攻，今戰「入球大細」[3/3.5球]的「大」必捧。（球賽編號：星期三22；now644、有線661及無綫myTV Super800台明日3:00am直播）

首回合時，曼城在19分鐘已靠奇雲迪布尼的入球領先多蒙特1:0，但之後踢得有點老鼠拉龜，當中與菲爾科頓屢射不入也有關，結果在84分鐘被馬高列奧斯扳平，幸好科頓在完場一刻將功補過，才令曼城虛驚一場地險勝2:1。

領隊哥迪奧拿今場肯定不敢怠慢，尤其上場已領教過對手反擊，務求速戰速決，作客德國也會搶攻，甚至可能不排無鋒陣，讓箭頭加比爾捷西斯擔正也有可能。加上上輪聯賽爆冷敗給列斯聯，曼城今場定必更打醒精神，以多蒙特一向不穩的防線，主場也難保不失。

落後的「蜜蜂兵團」，除了進攻別無退路，當紅射手艾寧夏蘭特在陣，加上馬高列奧斯近期腳風也順，同樣會為曼城防線帶來極大壓力，而且接近傷癒的查頓辛祖，分分鐘也可能後備上陣。多蒙特上周作客史特加險勝3:2，加上今季所有比賽，只要在主場作賽，即使落敗也從未試過有任何一場是入球交白卷，因此入球「大」絕對要捧。

文：盧卡東尼