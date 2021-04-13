香港目前取得34張東奧入場劵，其中劍擊屬大戶，男花女重共得8席參賽資格，當中男花團體較有機會爭獎牌；其餘項目方面，李慧詩固然是獎牌希望，今屆香港尚有游泳的何詩蓓有力爭牌。

男子花劍早前爭取東奧團體賽資格，連同3個個人賽席位，女重亦受惠於南韓衝上奧運排名前4，以前4以外亞洲排名第1取得團體賽資格，兼得3個個人賽席位。劍擊以男花團體賽較有機會奪牌，港隊壓過宿敵南韓晉身奧運，爭牌對手為美國、法國、意大利及俄羅斯，港隊有機會首圈就會遇上這4隊，至少贏2場才可取得獎牌，難度不低。

場地單車是另一大戶，有6場入場券，全屬女子，當中李慧詩將出戰個人爭先賽及個人凱林賽。擁三件「彩虹戰衣」的李慧詩在2019年狀態大勇，但因疫情而久疏戰陣，若下月的場地單車國家盃香港站順利舉行，有可能是李慧詩奧運前的最後熱身。

李慧詩之外，何詩蓓亦是香港的獎牌希望。23歲的何詩蓓本已取得東京奧運100米及200米自由泳參賽資格，最近表現極度出色，去年九度刷新亞洲紀錄，現為亞洲100米自由泳及200米自由泳短池紀錄保持者。她亦曾在體院的館內長池賽於200米自由泳造出1分54秒44，比亞洲紀錄快0.41秒，只是賽事不屬亞洲紀錄認可賽事。何詩蓓雖然尚未打破世界紀錄，但所造出的成績與世界紀錄相距不多，她在100米及200米自由泳項目分別成為史上第三快及第二快泳手。

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