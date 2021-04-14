近日拜仁慕尼黑教練費歷克與球隊體育總監沙歷咸美錫因建隊方針意見相左而屢傳不和，更有傳媒指二人關係勢成水火，已到達「有佢冇我」的階段，必有一人在未來離任。周二拜仁衞冕歐聯失敗後，賽後傳媒自然問到教練費歷克有關留任的問題，但這位去季帶領球隊成為六冠王的教練依然未有直接回答，看來空穴來風，並非無因。

因主力前鋒羅拔利雲度夫斯基受傷，加上翼鋒基拿比確診武漢肺炎，雖然祖普莫亭兩回合均有入球，但作用難比利雲。賽後費歷克亦無奈表示殘陣令球隊未能打出應有水準，「正常情況下我們在前線位置有許多具質素的球員，但今天始終缺少可以一錘定音的人，儘管可能出現截然不同結果，但我們仍然要接受。」

而費歷克與沙歷咸美錫的矛盾亦一定程度與現時拜仁的天殘地缺有關，有指費歷克去季已認為球隊部份位置需要提升，但沙歷咸美錫去夏只為他帶來保拿沙亞及馬克洛卡等無名之輩，已令費歷克極為不滿。賽後受訪時費歷克又被問到與沙歷咸美錫之間的關係，「我和他的關係很穩定，他有他的工作，我有我的工作，不會有任何轉變。」

有德國傳媒指若費歷克選擇離開，將極大機會接替離任在即的路維出任國家隊教練一職，有傳拜仁亦對費歷克現時曖昧的態度感到不滿，周二費歷克再回答有前途問題時，仍未有直接回答，「你們一直問，我也一直沒有甚麼好說。對於我的家人我為德國隊抑或拜仁工作他們都不會過問，他們只想我享受工作，而我現在很享受我的工作。」

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