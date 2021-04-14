疫情其間短時間內研制出的武漢肺炎疫苗，成效備受外界質疑，有部份民眾接種中國科興疫苗後疑出現副作用或嚴重敏感，最後賠上性命，然而一眾南美頂級球星如美斯、尼馬、蘇亞雷斯等人，今夏有機會被迫打科興疫苗！事關周二南美協會宣佈獲得中國科興公司捐出的5萬劑疫苗，讓南美國家隊球員出戰美洲盃前接種，其中阿根廷球王美斯得悉後，更送出3件簽名球衣來答謝中國。

據報今次的疫苗捐贈，是南美足協和科興公司之間的一次合作，讓南美國家隊球員出戰美洲盃前接種；事實上，不少南美洲國家立場親中，巴西更成為科興疫苗的試驗場。接收到中國送出的5萬劑疫苗後，南美足協在社交網站宣佈喜訊：「這是一個最好的消息，南美洲的足球大家庭能夠接種了，我們很感謝科興公司給予的支持，知道足球是南美人的經濟最基本的活動，更是文化、生理和心理健康的來源。這令我們在打擊疫情的路上又邁進一大步，我們會盡一切努力不讓大家失望，並繼續維持我們的工作。」

南美足協秘書長比羅素（Gonzalo Belloso）表示，科興公司高層曾表示過欣賞巴塞球星美斯，後者就願意送出自己的簽名球衣，答謝對方捐出疫苗：「在宣佈南美足協獲得中國5萬劑疫苗的同時，我想告訴大家，中國科興的管理層表達過對美斯的敬佩，而美斯亦非常願意送上3件簽名球衣，以讓我們送給中國。」

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