隨着在歐聯8強被皇家馬德里淘汰，利物浦今季已肯定四大皆空，不過領隊高普坦言，重返歐聯對紅軍非常重要。

利物浦在8強首回合作客以1:3受挫皇馬，周三次回合於主場僅能賽和0:0，結果與歐聯4強無緣，今季已肯定無法取得任何錦標，但仍然有機會爭取下季歐聯參賽席位。

高普賽後表示︰「我們必須反彈。我們愛這個賽事，而為了不同的原因，這對球會非常重要。現在我們可以專注在英超。下周一晚對列斯聯是下一個挑戰。」

上季英超冠軍利物浦，之前的主場不敗紀錄被終止後，近八場在晏菲路進行的比賽只勝出了一場。

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波