南美足協早前宣佈，獲得中國科興公司捐出的5萬劑疫苗，讓南美國家隊球員出戰美洲盃前接種，由於中國科興的管理層表達過對美斯的敬佩，故美斯亦回贈了3件簽名球衣送給中國。事件曝光後，前阿根廷86年世盃冠軍名將勒基利，接受ESPN訪問時公開呼籲，應該緊急任命美斯為中國大使，以換取科興送贈更多疫苗給阿根廷，甚至揚言這件事比起美斯拿10個世界盃冠軍更有價值。

勒基利表示：「來自科興的中國人說他想要美斯的球衣，中國人都迷倒美斯腳下，告訴他們給我們疫苗，美斯宜介入幫助，你沒有看到他們為美斯的球衣而瘋狂嗎？」

「你必須要好好利用這個關係，他們會因為與美斯交談而融化，我會任命美斯為急緊大使，看看他能否幫助，為我們的老人家取得更多疫苗。」勒基利坦言這比起10次世界盃冠軍更有價值。

然而首劑有效率僅50%的中國科興武肺滅活疫苗，早前有數據顯示，自2月初大規模准長者打科興疫苗的智利，當地每日確診卻不跌反升。全球不少民眾包括香港有人接種中國科興疫苗後，疑出現副作用或嚴重敏感，甚至有人打科興疫苗後身亡，勒基利現時卻呼籲中國多送科興疫苗，對阿根廷來說未知是福還是禍。

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