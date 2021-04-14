【第64屆體育節】

【本報訊】第64屆體育節開幕禮周三假奧運大樓舉行，適逢東京奧運倒數百日，港協暨奧委會會長霍震霆盼國際奧委會（IOC）盡快公佈具體防疫指引，並相信香港運動員「一定要打疫苗」才能赴日出戰奧運。

東京奧運距離揭幕日期只剩100日左右。霍震霆昨日出席活動時表示，相信IOC會以運動員的健康為首要考慮，「屆時預計有六萬多人抵達日本參加奧運，相信國際奧委會會盡快公佈具體防疫指引。」他續指相信港將須接種疫苗，才可啟程前往日本，「中國已提供一批疫苗予國際奧委會，出戰奧運的香港運動員，我相信一定要打針（疫苗）。」

江忞懿放棄爭入場券

由於東奧落實不招待海外觀眾，故奧運轉播權也成為不少港人關注的問題，惟轉播費用高達3,500萬美元（約2.7億港元）令本地電視台卻步，故一切仍未有定案，霍震霆則盼港府可出手介入，「電視台有商業考慮，但都要考慮巿民福祉。」

至於擔任體育節大使的「蛙后」江忞懿，直言不會參賽爭取東奧入場券，並指今屆奧運會全力支持一班港將，被問到是否打算退役，江忞懿未有正面回應：「過去一年有很多變化，在運動場上尋求突破之餘，我都想在人生的不同階段有突破。」曾出戰里約奧運的她續指自己已有不同計劃，一切有待宣佈。