利物浦周三在歐聯8強次回合屢次失機下，於主場與皇家馬德里互無紀錄賽和0:0，皇馬兩回合計贏3:1，相隔兩季後再度打入4強，亦是這支西甲勁旅第30次晉身歐冠盃/歐聯4強，創出新紀錄。皇馬將與車路士爭入決賽。

2019年歐聯冠軍利物浦，首回合作客以1:3不敵皇馬，周三回到晏菲路積極搶攻，上半場創造了不少機會，開賽僅2分鐘，穆罕默德沙拿便接應沙迪奧文尼橫傳後在禁區內施射，但被皇馬門將泰拔高爾斯以腳擋出。11分鐘，占士米拿遠射又被高圖爾飛身撲出。紅軍之後有尼達利菲臘斯失誤被賓施馬搶去腳下球，後者殺入禁區後的射門省到奧辛卡巴克後中柱，紅軍倖保不失。41分鐘，沙拿再於在禁區內接應文尼傳球後射失，韋拿杜姆亦在禁區內接應阿歷山大阿諾特傳送後射門高出，完半場兩隊互交白卷。

換邊後，利物浦繼續向皇馬施壓，但羅拔圖法明奴46分鐘接應阿諾特傳中後射門又被高圖爾斯擋出，這名巴西球星其後遠射則高出。60分鐘，利物浦以迪亞高祖達及堤阿高艾簡達拿入替奧辛卡巴克和占士米拿，以期有所突破。然而6分鐘後，皇馬便有雲尼斯奧斯祖利亞接應費達歷高華維迪長傳後單刀殺入禁區，但被紅軍門將艾利臣比加化解。皇馬及後有賓施馬近門頭槌攻門彈地後高出，沙拿於補時接應堤亞高傳球後窄角度起腳再被高圖爾斯救出，兩隊最終以0:0賽和。

皇馬2018年奪得歐聯三連冠後，其後兩季都於歐聯16強出局，是次重返4強是該隊在歐冠盃/歐聯第30次打入4強，較其他任何球隊多至少10次，而自1992年改制為歐聯後，皇馬第14次晉身4強亦為新紀錄，巴塞隆拿和拜仁慕尼黑都曾12次打入歐聯4強。

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