周四英冠「獨腳戲」上演護級大戰，由尾3的洛達咸迎戰尾4的高雲地利。洛達咸上輪主場爆冷反勝昆士柏流浪，目前士氣頗佳，而且高雲地利今季作客又是全英冠最差的球隊，洛達咸主W捧得過。（明日2:00am開賽）

今季英冠護級形勢緊湊，洛達咸目前以38戰得39分排尾3，多尾2的錫周三4分但少踢3場，而高雲地利則以40戰得42分排尾4，至於伯明翰、哈特斯菲爾德及打比郡則分別以41戰得45、44及43分排18至20位，那三隊最終要降班甲組仍有甚多變數。形勢上雖然洛達咸排尾三，但由於有2至3場比賽在手，只要能搶得分數，不無護級成功機會，而他們剛於上輪聯賽以3:1反勝到訪的昆士柏流浪，士氣為之一振，今迎高雲地利當然要乘勝追擊。

高雲地利客績最差

陣容方面，上仗替洛達咸梅開二度的前鋒拉達普因賽後鼠蹊不適，今役或會先任後備，由攻擊中場馬特曲斯推前，與球隊首席射手米高史密夫合作攻堅，配合主力如中場賓韋利斯，球隊仍有力射破高雲地利大門。畢竟，高雲地利是今季英冠作客最差球隊，只得2勝5和13負，而球隊近六場作客表現亦未見起色，僅得1和5負，今役料缺後衞祖殊柏斯克，另一後衞米高路斯亦上陣成疑，難看好。

由於洛達咸近五次迎高雲地利全部領先半場，加上高雲地利近6場作客比賽亦有5場半場落後，今役可吼洛達咸「半勝」。讀者可能奇怪，既然看好洛達咸勝出，又推介他們「半勝」，為何不補洛達咸開[主/主]呢？這是因為今役始終是「海軍鬥水兵」的護級戰，還是宜分散投資於半場及全場；若真的想博賠率的話，可博洛達咸半場勝1:0。

熱選 星期四（待定）洛達咸勝

冷推 星期四（待定）洛達咸半場勝1:0

高雲地利近仗作客令人失望

日期：10/04/2021

戰果（半場）：負般尼茅夫1:4（1:2）

讓球主客和（贏/輸）：+1（輸）

讓球（贏/輸）：+0.5/+1（輸）

日期：02/04/2021

戰果（半場）：負昆士柏流浪0:3（0:2）

讓球主客和（贏/輸）：+1（輸）

讓球（贏/輸）： 0/+0.5（輸）

日期：16/03/2021

戰果（半場）：負盧頓0:2（0:2）

讓球主客和（贏/輸）：-1（輸）

讓球（贏/輸）：0（輸）

日期：27/02/2021

戰果（半場）：和布力般流浪1:1（0:1）

讓球主客和（贏/輸）：+1（贏）

讓球（贏/輸）： /

日期：24/02/2021

戰果（半場）：負史雲斯0:1（0:0）

讓球主客和（贏/輸）：+1（和）

讓球（贏/輸）： /

日期：13/02/2021

戰果（半場）：負卡迪夫城1:3（0:2）

讓球主客和（贏/輸）：+1（輸）

讓球（贏/輸）：/

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亞冠盃

周四進行多場亞冠盃分組賽，其中C組西亞區的伊朗球隊艾斯迪格拿近季在亞冠盃基本上「食住」沙地阿拉伯的吉達艾阿里，今役艾軍雖然要作客，但信往績捧艾軍勝及總入球[3球]。（明日4:15am開賽）

今屆亞冠盃分組賽由40支球隊分10組在中立場進行雙循環分組賽。由於A組、C組及D組的中立場均位於沙地阿拉伯，因此，該些組別中的沙地球隊變相有主場之利，包括C組的吉達艾阿里。

不過，吉達艾阿里在周四迎艾斯迪格拿雖然有地利，但球隊近況頗沉，近六場全敗，而且他們近四次在亞冠盃與艾軍交手成績亦麻麻，只得1勝3負，因此，今役可以秤先有2020亞洲足協最佳年輕球員基迪壓陣的艾斯迪格拿。畢竟，吉達艾阿里攻勢過份集中在老將前鋒艾蘇馬身上，令對手易於防範；加上吉達艾阿里在上屆亞冠盃分組賽亦是與艾斯迪格拿同組，兩場分組賽互有勝負，路數或已被艾軍看透。

至於A組希拉爾迎戰亞冠盃新丁烏茲別克的FC AGMK，牌面絕對高晒，皆因希拉爾是2019年盟主，目前在沙地超聯居首，又有星級球員如前法國國腳巴菲迪比高美斯等壓陣。不過，翻查紀錄，原來希拉爾近仗在主場都喜在下半場才發力，近三場主場全部開「和/主」之餘，近4場亞冠盃主場勝仗亦3場開「和/主」，今役如想博賠率，不妨吼半全場希拉爾「和/主」。（明日3:00am開賽）

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南美自由盃

南美自由盃第三圈外圍賽次回合，玻利維亞球會玻利瓦爾雖然在首回合領先哥倫比亞的青年體育會2:1，但玻利瓦爾走出主場就威力盡失，可惜青年體育會的實力亦一般，今役亦難言勝；不過，原來兩軍在自由盃的入球一向偏多，一於取「入球大細」[2.5球]的「大」。（明日8:30am開賽）

玻利瓦爾一向主場強作客弱，主場6連勝但近6場作客卻5負，不過，球隊於自由盃的總入球一向不少，近3場自由盃就有2場開「大」。無獨有偶，青年體育會目前在哥國聯賽只排第七，近5場只得1勝，不過球隊在自由盃亦愛「大」，近6場自由盃5場開「大」，加上兩名攻擊球員路爾斯干沙利斯及米基爾波查都有望於今役擔正，青年體育會今役就算未能勝出，起碼亦相信能在玻利瓦爾身上取得入球。

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