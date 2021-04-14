近年NBA形成了一種抱團的風氣，隊內的球星想要離隊，球隊在球員去留上亦沒有太大的話事權，球員基本上只要自願成為自由球員的話，球會亦只能夠目送球員離開。

以2019年保羅佐治（Paul George、PG）由雷霆加盟快艇一事為例，當時保羅佐治向球會提出了交易申請，原因是他已經答應尼納特（Kawhi Leonard）會轉投快艇，只不過在2018年他才與雷霆達成4年價值1.3億美元（約10億港元）的合約，當時奧克拉荷馬市市長大衛賀特（David Holt）在接受訪問時都提過：「有時候球星可以在非自由身球員的時候，成為自由身球員。」就暗示了假如球員已經決定離隊的話，球會亦無法留住自家球星，而這個情況就是現時聯盟的生態。

對於目前NBA的交易生態，還未轉投湖人的杜蒙特，其實此前就因為騎士簽入J阿倫（Jarrett Allen） 後被雪藏，令到勇士球星祖蒙特格連（Draymond Green）為此事而發聲：「看到杜蒙特在賽前坐在場邊，然後穿着上街的衣着離開，原來是因為球隊想要交易他，這實在是廢話。」

除了杜蒙特之外，2019年夏天才與塘鵝簽下一份2年價值2,650萬美元合約的列迪克（J.J. Redick） ，就表示自己曾向高層提出交易要求，原因是希望可以與家人住得更近：「當時我與球會高層談過，他們告訴我先打一個月，到時候如果想被交易，會幫助我獲得想要的結果，不過最終他們未有遵守承諾，我只知道聯盟中所有的管理層及球隊也是一樣，只會以自己的利益為上。」

文：王杰