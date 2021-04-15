世界排名第一的塞爾維亞球手祖高域在周四的蒙地卡羅大師賽16強表現失準，苦戰超過兩小時終以4:6及5:7不敵世界排名33位的英國一哥伊雲斯出局。

今次是祖高域和伊雲斯首次正式交手，不過伊雲斯今場的表現卻令祖高域陣腳大亂，這位30歲英國球手在開局早段就連續兩次打破祖高域的發球局，並且以6:4率先取得第一盤。祖高域雖然在第二盤初段積極反擊，不過這位男單一哥今場多次犯錯，發球雙錯誤更多達4次，最終又被伊雲斯後來居上，再贏一盤7:5結束賽事。

伊雲斯賽後表示，今場勝利拜祖高域失準所賜：「我知道今場絕非他的正常表現，但能夠擊敗他仍令我感到非常高興。其實今場他有很多機會打破我的發球局，只是他未能夠把握到，我覺得我今天的勝利是有一點幸運。」

同日另一場16強賽事，世界排名第5的德國球手施華利夫亦大熱倒灶，以4:6和6:7不敵世界排名15的比利時球手戈芬，同樣在16強止步。

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波