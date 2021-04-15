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歐聯｜施丹杜曹4強鬥韌力 哥迪奧拿闖決賽有普捷天奴攔路

1小時前
4位主帥大鬥法

隨着皇家馬德里與曼城攜手闖關，歐聯4強戲碼也已出爐。皇馬會與未曾在歐聯碰頭的車路士爭決賽席位，而曼城就會硬撼與他們同樣在近10年變身豪門的巴黎聖日耳門（PSG）。兩大對碰都充滿看點，勢必火花四濺。

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皇家馬德里 vs 車路士

連同歐聯未改制前共13次捧盃、30次打入歐聯4強，沒有任何球隊比皇家馬德里對這項賽事更熟悉，況且這支球隊目前大部份人腳，仍然是3年前締造3連霸的班底，教練也是那個在歐聯好命又教得好的施丹，比起歷來只得1次歐聯封王經驗、7年未入4強的車路士，明顯心理上有優勢。

不過皇馬的優點也同是其隱憂，球隊經驗足，但主力年齡漸長，老人陣容確實影響活力，面對下半季完全不對路的利物浦，或者尚可應付，但對着換帥後有大幅改善、多場比賽都能保持大門不失的車路士，未必有甜頭，尤其對方主帥杜曹也是一位擅捉心理的領隊，無懼與皇馬鬥韌力和耐力。況且種種跡象也顯示，車路士今季與9年前捧走歐聯時的情況不謀而合，包括都是季中換帥，以及在晉級同一階段都遇上葡萄牙及西班牙球隊。

相關新聞：歐聯｜4強出爐曼城繼續大熱 皇馬車仔歐聯首度交鋒

另外，兩軍屆時都有球員倒戈，車路士方面有防中硬漢高華錫，要向當年不重用他的皇馬還以顏色，而皇馬方面也門將泰拔高圖爾斯及翼鋒夏薩特，且看從車仔轉會後仿彿完全變了另一個人的夏神，能否克服傷患在倒戈戰中突然翻生。

兩隊小資料：

皇家馬德里

所屬國家：西班牙

奪冠賠率：4.8

歐聯最佳成績：冠軍（13次）

教練：施丹

歐聯首席射手：賓施馬（5球）

淘汰賽賽果：

16強兩回合勝阿特蘭大4:1

8強兩回合勝利物浦3:1

車路士

所屬國家：英格蘭

奪冠賠率：4.6

歐聯最佳成績：冠軍（1次）

教練：杜曹

歐聯首席射手：基奧特（6球）

淘汰賽賽果：

16強兩回合勝馬德里體育會3:0

8強兩回合勝波圖2:1

歐聯對賽往績

未曾交手

比賽日期

首回合：27/4（皇家馬德里主場）

次回合：5/5（車路士主場）

巴黎聖日耳門 vs 曼城

PSG尋求連續第2年闖入歐聯決賽，上屆在決賽一球飲恨給拜仁慕尼黑的他們，今屆竟在8強手刃仇敵，但4強再遇另一勁敵曼城，要再過一關不易，畢竟對方整體實力可能比他們更平均，只是進攻線有基利安麥巴比及尼馬兩位技術過人的星級球員，一旦皮球在他倆腳下，甚麼事都可能發生。

當然，曼城打整體戰一定比較出色，而且他們也有一位PSG所欠缺的中場傳球大師奇雲迪布尼。哥迪奧拿成為繼摩連奴、雲高爾及安察洛堤後，第4位成功帶領3支或以上不同球隊入4強的主帥，但尷尬的是之前帶領拜仁慕尼黑連續3年都在4強打道回府，且看經過已經連續5年執教曼城的他，能否帶領藍月亮首入4強就馬上躋身決賽。

值得一提，曼城18/19球季在歐聯8強被熱刺踢出局，對面就是現任PSG教頭普捷天奴。不過，兩人共18次在歐聯、西甲及英超等賽事對決，哥帥的戰績是10勝5和3負，仍然有優勢。

兩隊小資料：

巴黎聖日耳門

所屬國家：法國

奪冠賠率：3.75

歐聯最佳成績：亞軍（1次）

教練：普捷天奴

歐聯首席射手：基利安麥巴比（8球）

淘汰賽賽果：

16強兩回合勝巴塞隆拿5:2

8強兩回合和拜仁慕尼黑3:3（憑作客入球優惠晉級）

曼城

所屬國家：英格蘭

奪冠賠率：2.25

歐聯最佳成績：4強（1次）

教練：哥迪奧拿

歐聯首席射手：費倫托利斯（4球）

淘汰賽賽果：

16強兩回合勝慕遜加柏4:0

8強兩回合勝多蒙特4:2

歐聯對賽往績

巴黎聖日耳門3戰2和1負

比賽日期

首回合：28/4（巴黎聖日耳門主場）

次回合：4/5（曼城主場）

足智彩投注項目賠率

歐聯勝出國家

英格蘭 1.56倍

法國 3.75倍

西班牙 4.5倍

歐聯決賽組合

曼城-皇馬 2.8倍

曼城-車路士 2.9倍

PSG-皇馬 4.4倍

車路士-PSG 4.7倍

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