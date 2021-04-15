米度頓（Khris Middleton）周三在三節比賽中貢獻27分、8籃板、7助攻，帶領全隊共有六人得分上雙的公鹿作客以130:105大勝木狼，在NBA常規賽兩連勝。

布祿克盧比斯（Brook Lopez）今場為公鹿攻入了18分和搶下8籃板，賀里迪（Jrue Holiday）又有15分及3偷球進賬，協助第三節攻入了45分、在第四節初段最多領先30分的公鹿大勝木狼。今場比賽，公鹿的兩屆最有價值球員（MVP）安迪度安寶（Giannis Antetokoumpo）因為左膝痛而連續第六場缺陣，球隊在這六場比賽取得3勝3負。

木狼今戰以三分球11投5中的安東尼艾華士（Anthony Edwards） 攻入24分最多，其次是攻入18分的後備靴南高美斯（Juancho Hernangomez），惟在唐斯（Karl-Anthony Towns）因私人理由連續第二場缺陣下難逃兩連敗。

周三（香港時間周四）NBA常規賽戰果

木狼 105:130 公鹿

黃蜂 90:103 騎士

76人 123:117 網隊

速龍 117:112 馬刺

活塞 98:100 快艇

公牛 106:115 魔術

塘鵝 106:116 紐約人

火箭 124:132 溜馬

雷霆 109:147 勇士

註︰前者主場

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