沒有劇透。我喜歡跑街。基本上，我只跑街。我喜歡在馬路旁、蜿蜒曲折的行人路上跑街，時左時右、時上時落、時用大腿、時用小腿，兼要額外注意路面車況。我喜歡執生的感覺，我喜歡執到好似贏的感覺，同時接受執唔到或有死的痛苦；我不喜歡在運動場跑，我不喜歡兜圈、不喜歡轉彎抹角、不喜歡指鹿為馬。我喜歡有碗話碗，鹿就係鹿。

這次在高先電影院的首映禮，讓我再次記起看大銀幕的可貴，那是家中任何屏幕所無可代替。在緊隨黨思維的軍管式社交限聚令下，香港人聚首一堂的機會少之又少。這一晚看《二次人生》，再次碰見很多從前便相識的人，感覺很好。電影，我識條鐵。實不相瞞，假如不是有幸擔任一個小角色的話，會否入場仍是未知之數。看過以後，我慶幸我看了這個全由香港人在香港街頭訴說的香港故事。被感動了好幾趟，師生之情、男人最痛、女人之苦及受難共同體我都感受到。

不過，真正令我定格的畫面是他們拍出了跑者的心路。我會說，那些鏡頭和後期處理，是超級、超級、超級細緻的。不劇透，自己去感受。跑過的會明，猶豫過的會懂，放棄過的會笑，迷過路的會找到力量，痛過的不會再傷。淚已流，心在痛，路繼續走。當您跑到以為剩下自己一個時，其實乾花一直都在。Still we rise，香港人加油。

丹尼爾 體育主持

周四見報