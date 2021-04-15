CF格蘭納達首回合落後曼聯0:2，次回合作客奧脫福想扭轉劣勢，需要依靠一眾前鋒的把握力，目前CF格蘭納達陣中首、次席射手，分別是已經38歲的佐治摩連拿，以及曾闖盪英超失敗的35歲前鋒蘇爾達杜，二人各項賽事分別射入了12球及11球，這對即將生日的前鋒組合，年齡相加接近75歲，且看能否憑他們的經驗，在奧脫福為球隊爭取入球。

其中前西班牙國腳蘇爾達杜，13年夏天曾以2,600萬鎊身價加盟熱刺，並打破了當時球會的轉會費紀錄，然而被寄予厚望的他來到英超後水土不服，首季在英超上陣28場只攻入6球，翌季上陣24場更只得一球進帳，短短兩季就被熱刺賣回西甲。然而蘇爾達杜賽前受訪時坦言，難忘14年元旦日代表熱刺正選上陣，作客2:1擊敗曼聯的賽事：「因為我除夕夜孤單一人在家，由於我知道自己肯定會作客曼聯，所以叫妻子提早兩天回西班牙，結果當晚我要自己一人在家吃葡萄。」下月將36歲的蘇爾達杜續指：「我來這裡是避免降班，但現時我們將要踢歐霸盃八強，雖然我們是一支規模較小的球隊，但卻擁有雄心壯志，如果我們要淘汰曼聯就需要這種心態。」

至於下周四將39歲的佐治摩連拿，職業生涯初段一直西班牙低組別聯賽打滾，近年始獲轉戰西甲的機會，今季從基達菲來投後，取代蘇爾達杜成為隊內最年長球員，但各項賽事仍能貢獻12個入球，力壓蘇爾達杜成為隊內首席射手，包括上場西甲取得入球，協助球隊作客2:1擊敗華拉度列。雖然32歲的教練迪亞高馬天尼斯，未必會同時派上兩名老將出戰，但他們擁有多年來征戰沙場的經驗，料可為這支歐洲賽初哥，作客奧脫福免於怯場。

CF格蘭納達兩名前線老將比較

蘇爾達杜 球員 佐治摩連拿

35歲 年齡 38歲

37場 今季各項賽事上陣 42場

11球 今季各項賽事入球 12球

2次 今季各項賽事助攻 5次

資料來源：transfermarkt

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