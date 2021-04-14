上屆歐聯冠軍拜仁慕尼黑周二衞冕失敗，其中一個原因是王牌射手羅拔利雲杜夫斯基因傷缺陣，雖然頂替羅拔仔的中鋒祖普莫亭兩回合都有入球，但級數始終與羅拔仔相差甚遠。為了增強鋒線實力，以往專吼其他德甲勁旅主將的拜仁，亦有意繼續照板煮碗，有傳今夏已準備好一億鎊轉會資金，與列強爭搶多蒙特射手艾寧夏蘭特，作為未來頂替今夏將33歲羅拔仔的長遠目標。

拜仁以往喜愛盡收德甲天下兵，以達到削弱對手增強自己實力，維持國內班霸地位，以往就曾在多蒙特購入過羅拔仔、馬里奧葛斯、曉姆斯等人，早前亦宣佈從德甲「二哥」RB萊比錫身上簽入中堅烏柏美卡奴。雖然球會在歐聯出局，但拜仁繼續統治德甲的決心不會熄滅，撇除12碼之外在德甲入球僅次羅拔仔的射手，就是多蒙特的挪威超新星夏蘭特。

雖然夏蘭特的父親及經理人，早前主動與歐洲各大豪門聯繫，雖然多蒙特堅稱拒售，但這不可能阻止到各大球會對夏蘭特的興趣，外媒報稱現時就連德甲班霸拜仁也有意加入戰團，並準備好一億鎊的轉會費今夏爭奪夏蘭特。不過，夏蘭特的合約條款中列明，如果他在下季尾才離隊，合約中將會出現6,500萬鎊的解約金條款，據報如果夏蘭特今夏離隊不成，拜仁將非常有信心在明夏平價購得夏蘭特，讓此子繼續留在德甲，成為羅拔仔最理想的接班人。

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波