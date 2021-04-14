隨着東西岸兩大爭標球隊網隊和湖人在買斷市場大事增援，令不少NBA球隊甚至外界質疑買斷市場的公平性並要求改革。有建議買斷市場應設補償機制或改為入標競投，又或將買斷市場的死線改為在轉會市場死線前，以保障球隊權益。

對買斷市場最大的批評，就是球員原效力的球隊最後毫無補償，所以有建議指凡簽下買斷市場的球員，新東家必須向球員原效力的球隊賠償一個第二圈選手權。另外為了避免球員早跟別支球隊眉來眼去，所有被買斷合約的球員應放在一起，然後讓各隊以價高者得的方式競投。

不少人更認為現時買斷市場的死線在轉會市場死線後，也是買斷市場越趨蓬勃的原因。以杜蒙特為例，他原效力的騎士早在2月中便不派其上陣，並希望其他球隊在3月底轉會市場關閉前用選秀權來交換。可惜湖人看穿騎士意圖，認定後者最終會在4月初才關閉的買斷市場釋出杜蒙特。結果一如湖人所料，成功在買斷市場簽下杜蒙特。所以分析指，聯盟未來應將買斷市場的死線設在轉會市場前，才可避免爭標球隊除了支付薪酬外不用付出其他任何代價，就可在買斷市場簽到有實力的球員。

文：吹雪

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