巴黎聖日耳門（PSG）周二在歐聯八強次回合，雖以0:1不敵拜仁慕尼黑，但2回合計以3:3賽和對手，憑作客入球優惠晉級四強，成功報回上屆在決賽一敗之辱。與歐聯冠軍又近一步，是PSG大搞多年希望染指冠軍的終極夢想，也是成為真正歐洲頂級班霸的印記，球隊要留住陣中兩大球星尼馬與基利安麥巴比，不少名宿認為必須贏得今屆錦標。

文：童健

首回合作客贏拜仁3:2的PSG，今仗回師主場出戰，初段雖有不少擴大優勢的機會，但未能好好把握之餘，更於40分鐘被倒戈的祖普莫亭頂入一球。可幸PSG下半場力保不失，全場輸0:1，2回合計則與拜仁打成3:3平手，最終憑着較多作客入球晉級，連續2季殺入歐聯4強。

明夏約滿 尼馬拒談轉會

對於外界盛傳明年夏天就會約滿的「孖寶」尼馬與基利安麥巴比，將有機會分別轉投西甲兩大勁旅巴塞隆拿與皇家馬德里，PSG主席艾卡拉法賽後接受訪問時，直指兩位球星根本沒有離隊的誘因。他說：「尼馬與麥巴比沒有要離開的理由，我們足以贏下一切。現在我們擁有一支優秀的隊伍，已和其他強隊一樣成為了四強常客，而且還在繼續力求進步。」

一直被傳有意重返巴塞，再度跟美斯並肩作戰的尼馬，賽後並未正面回應離隊傳聞，只強調PSG是一支勁旅：「我會否留在巴黎？PSG是一支偉大球隊，我們有偉大夢想，亦打入了歐聯四強。」這位巴西前鋒說。「我十分高興，我們在對拜仁展示了勁旅本色。我們再次打入了四強，希望繼續有好表現。」

退役後擔任評述員的英格蘭名宿夏格維斯認為尼馬與麥巴比會否跟PSG續約，很大程度上取決於他們今季能否贏得歐聯：「PSG正面臨關鍵時刻，在法甲稱王並不足夠，他們需要贏得歐聯冠軍，這樣尼馬與麥巴比或許會留下，繼續在教練普捷天奴帶領下，發展成一股新勢力。」利物浦名宿加歷查就認為，像尼馬及麥巴比這樣高質素的球星，根本不應再留在法甲：「尼馬從巴塞轉投PSG，是為了擺脫美斯的影子，他覺得自己在那裏贏不到金球獎。假如PSG今季贏得歐聯冠軍，那金球獎將會是他與麥巴比之爭。尼馬與麥巴比這種級數的球星不應留在法甲，那只是一個平庸的聯賽。」

贏拜仁利捧盃 PSG升溫

儘管法甲水準備受質疑，但數據顯示在近九屆歐聯當中，有八次都是由拜仁，或者是成功淘汰這支德甲班霸的球隊奪冠，難怪賽後PSG在足智彩的歐聯冠軍賠率升溫至3.55倍。不過，領軍接連淘汰巴塞與拜仁的普捷天奴，被問到PSG是否今屆奪冠大熱時就顯得相當謙虛：「兩場對賽我們都是值得勝出的一方，但我不認為這足以令我們成為大熱門。」