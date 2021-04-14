CF格蘭納達首回合落後曼聯0:2，次回合作客奧脫福想扭轉劣勢，需要依靠一眾前鋒的把握力，目前CF格蘭納達陣中首、次席射手，分別是已經38歲的佐治摩連拿，以及曾闖盪英超但失敗告終的35歲前鋒蘇爾達杜（右），2人各項賽事分別射入了12球及11球，這對即將生日的前鋒組合，年齡相加接近75歲，且看能否憑他們的經驗，在奧脫福為球隊爭取入球。

前西班牙國腳蘇爾達杜，2013年夏天以3,000萬歐元（約2.8億港元）身價加盟熱刺，打破當時該會的轉會費紀錄，然而被寄予厚望的他來到英超後水土不服，首季在英超上陣28場只攻入6球，翌季上陣24場更只得1球進賬，短短兩季就被熱刺賣回西甲。然而蘇爾達杜賽前受訪時坦言，難忘2014年元旦日代表熱刺作客2:1擊敗曼聯：「當時我除夕夜孤單一人在家，由於我知道自己肯定會作客曼聯，所以叫妻子提早兩天回西班牙，結果當晚我要自己一人在家吃葡萄。」下月將36歲的蘇爾達杜續指：「我來這裏是避免降班，但現時我們將要踢歐霸盃八強，雖然我們是一支規模較小的球隊，但卻擁有雄心壯志，如果要淘汰曼聯就需要這種心態。」

下周四將39歲的佐治摩連拿，職業生涯初段一直在西班牙低組別聯賽打滾，近年始獲轉戰西甲的機會，今季從基達菲來投後，取代蘇爾達杜成為隊內最年長球員，但各項賽事仍能貢獻12個入球，力壓蘇爾達杜成為隊內首席射手，包括上場西甲取得入球，協助球隊作客2:1擊敗華拉度列。雖然教練迪亞高馬天尼斯，今仗未必會同時派上兩名老將出戰，但他們擁有多年來征戰沙場的經驗，料可為這支歐洲賽初哥，作客奧脫福免於怯場。

文：尊嘉