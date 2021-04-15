小馬周三憑當錫（Luka Doncic）在失平衡下射入絕殺三分球，在NBA常規賽作客以114:113險勝灰熊，結束兩連敗。

兩隊今場打得相當緊湊，上半場雙方投籃命中率都超過50%，灰熊在G艾倫（Grayson Allen）攻入17分之下，完半場以60:57稍為領先。

當錫上半場表現不似預期，只有4分進賬，第三節雖然攻入了14分，但小馬在完成三節比賽後仍以然落後83:89。第四節還剩4分29秒，當錫在球隊落後6分之下射入三分球，帶動小馬反撲力迫灰熊。至於今場總共攻入了23分的G艾倫，戰至最後2.2秒球隊僅領先113:111時2罰俱失，造就小馬有機會絕殺。

G艾倫射入第二記罰球時，D鮑維（Dwight Powell）搶到籃板，小馬在最後1.8秒叫暫停。當錫接應界外球後，遠射三分時身體雖失平衡，但其三分球仍然成功命中，成為球隊以1分絕殺爭奪季後賽席位對手之一灰熊的功臣。

當錫今戰攻入了全場最多的29分，另有9助攻5籃板進賬，普辛基斯獲21分、6籃板，攻入了12分的D鮑維（Dwight Powell）則是隊中四名得分上雙球員之一。灰熊雖有包括G艾倫在內的五名球員獲雙位數得分，包括獲19分、15籃板的華倫斯拿斯（Jonas Valanciunas），最終仍以1分飲恨。小馬現時以30勝24負排在西岸第七位，27勝26負的灰熊則排第八。

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