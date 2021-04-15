壁球傳來好消息，明年九月在杭州舉行的亞運會，壁球將首次增設一面混雙獎牌，連同已有的男、女團體及男、女單打，明年亞運共產生五面金牌，是歷來首次，有份游說的亞洲壁球協會會長、香港壁總前主席梅應源坦言期望港隊爭取5面金牌。

壁球自98年開始加入亞運會，由以往只出兩面男、女單金牌到近三屆增至四金，包括男、女團及男、女單，梅應源表示，四年前雅加達亞運後已在游說亞奧理事會增加賽項，直到日前得到亞奧理事會書面通知，成功爭取到多一面獎牌：「我們的目標是希望一步步將賽項增至七金，包括男、女團、男、女單、混雙、男雙及女雙，明年先加入混雙，主要是響應國際奧委會倡議的男、女平等，而且男女混雙亦能充份表現壁球的多樣性，甚具觀賞價值。」

香港自98年第一次痈亞運壁球後，屆屆都有獎牌落袋，過去六屆累積3金6銀8銅，包括上屆雅加達亞運的2金2銀，雖然主力選手歐氏姐弟歐詠芝、歐鎮銘及陳浩鈴去年退役，但梅應源認為一班現役代表包括大師兄李浩賢、葉梓豐、女將何子樂、廖梓苓、陳善鈺等有實力爭取明年亞運五金，屆時為期10日的亞運將先打團體賽，單打及混雙隨後。

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