【綜合日本外電】東京奧運周三踏入倒數100日，東京都政府和東京奧委會於日本高尾山上為新的奧運五環標誌揭幕，象徵奧運踏入百日倒數。澳洲悉尼周三亦有典禮慶祝東奧百日倒數，澳洲運動員在「100」的標誌前留影，更形容今個沒有海外觀眾及家人陪伴的奧運，是非常特別的一屆。

東京都政府除在日本東京台場海濱公園設立一個海上巨型奧運五環標誌，原定亦計劃於去年6月在日本著名景點高尾山山頂，以及位於澀谷區的代代木公園等地亦設置五環標誌，惟活動因奧運延期及疫情而擱置。隨着周三奧運踏入倒數100日，東京都政府和奧委會亦在高尾山順利為新奧運五環標誌揭幕。東京奧委會主席橋本聖子亦表示：「去年全球運動員在艱巨挑戰底下仍堅持信念及努力訓練，很快我們便能夠慶祝及見證他們努力的成果。」

在東京都廳舍外，奧委會亦在百日倒數之際為兩個吉祥物「未來」和「永遠」的彩色塑像揭幕，由奧委會副主席小池百合子等人主持開幕儀式。橋本聖子續道：「在接下來的100天，東奧將進入最後調整的階段，奧委會亦將為奧運比賽場館的入場人數作出最後決定。」

澳洲同有慶祝活動

遠在澳洲悉尼，周三亦有典禮慶祝東奧百日倒數，澳洲現代五項運動員艾活霍隆和2012年倫敦奧運會激流划艇銀牌得主霍絲作為代表，在象徵奧運倒數100日的標誌旁邊留影。

今屆奧運選手們將不能夠有親友的陪伴及打氣，澳洲奧運代表團團長切斯特曼說：「他們都知道這將是非常不同的一屆奧運，對很多人來說，沒有家人和朋友到場打氣支持絕對是一大失望，我們會盡全力讓國家隊安全地參與奧運，給予他們機會全力發揮。」