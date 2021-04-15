曼城於歐聯8強次回合再挫多蒙特，同樣是2:1的比數，致勝一球也同樣是菲爾科頓這位20歲中場所入；另一邊廂，替蜜蜂軍團先開紀錄的，亦是一位英格蘭新秀，年僅17歲的祖迪比寧咸。兩位英小將可謂閃耀了這兩回合的對碰。

首回合，曼城一度被多蒙特扳平1:1，結果靠該仗曾多次浪費射門機會的菲爾科頓，在完場前將功補過，令球隊能挾住1球優勢進入次回合。來到今場次回合，曼城好不容易在下半場靠敵軍中場安利簡恩一記有點爭議性的手球，靠馬列斯射入12碼扳平，去到75分鐘，又是菲爾科頓突如其來的一記遠程砲，令對方門將馬雲希斯束手就擒，撲到皮球也要中柱彈入。

入球後，哥迪奧拿在場邊開心攬住科頓慶祝，因為他勇於起腳，使今場在進攻上不算太對辦的藍月亮，化解了有可能被多蒙特再超前而晉級成疑的風險。哥帥賽後大讚愛將：「菲爾上周首回合的入球是多麼重要，你可以看到他從來不會隱藏他的能力，而且不斷在比賽中製造機會，這次所作的決定（射門）是正確的，幫助了我們。他成長了，是最重要帶領我們去巴黎（4強對手為巴黎聖日耳門）的球員。」

除了哥迪奧拿，一眾在BT Sports負責評述的英名宿，也對此子讚口不絕。「長人」高治表示：「他只是20歲而已，完全無懼任何東西。他是曼城的青訓產品，球迷必對他有感情，也會是未來的中流砥柱，今季的出色表現，相信是曼城球迷最想看到的。」

當然不只菲爾科頓，對手多蒙特也有英格蘭小將差點成為英雄，今夏由伯明翰過檔的祖迪比寧咸，今戰15分鐘先在禁區內妙射開紀錄，一度使球隊燃起晉級希望，而且這球也讓他以17歲零289日成為歐聯史上最年輕的英格蘭入球球員。在電視台評述的夏格維斯就這樣讚美這兩位英格蘭新一代：「我們很慶幸有菲爾科頓和祖迪比寧咸，代表了英國足球的未來非常光明。比寧咸的表現讓人難以置信，作為中場球員，他有走入禁區的觸覺，也有質素去做一些驚人的事情。你越注意他，他就越能讓你另眼相看。」

曼城入4強後硬撼巴黎聖日耳門（PSG），菲爾科頓的官方Twitter賽後上載一張相，是他今場帶領球隊晉級的那幕射門英姿，還特意tag了PSG當家射手基利安麥巴比，問對方「你準備好了嗎」的字句。不過，這張相片是科頓僱用的社交媒體營運公司出的，據悉這位小將知道後非常不滿，認為這句具挑釁性的說話有損他形象，就算該公司及後已刪除帖文，但菲爾科頓和他的經理人正考慮與該公司終止合作。

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