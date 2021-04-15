據瑞典傳媒報道，效力AC米蘭的前鋒伊巴謙莫域多年年透過他名下的公司持有一家在馬耳他註冊的博彩網站股份，懷疑違反了國際足協和歐洲足協的相關條例，可能會面臨長達3年的禁賽。

據瑞典報章《體育畫報》報道，伊巴在2018年擔任博彩公司Bethard的代言人時，其實亦透過名下公司Unknown AB持有博彩網站Bethard的10%股份，成為該博彩公司的第四大股東。由於FIFA和UEFA均有條例列明，所有球員均不可以擁有博彩公司或產生利益衝突，否則可被判罰禁止參與任何與足球有關的活動最多3年，因此假如39歲的伊巴被判罪成的話，他的球員生涯隨時就此完結。

報道又指瑞典足總早於2018年已經知悉伊巴持有博彩公司股份一事，但由於當時伊巴已經宣佈退出國家隊，因此未有對這位前鋒採取任何行動。不過隨着伊巴上月回歸國家隊，並且為球隊在世盃外上陣，伊巴和瑞典足總可能會面臨受罰。

瑞典足總秘書長施祖斯特近日被問及伊巴涉嫌違反條例時，拒絕對判罰結果作出猜測：「我不會估計判罰結果，但我們會繼續向FIFA尋求進一步釐清有關條文的準則，因為當中涉及許多歧義。」而伊巴和他的經理人拉奧拿則暫時未有回應。

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波