3號種籽拿度周三直落兩盤擊敗外圍賽出線球手阿根廷的迪邦尼斯，輕鬆打入蒙地卡羅網球大師賽第3圈，這名西班牙名將賽後表示，不擔心曾與俄羅斯的梅韋迪夫練習而感染武漢肺炎。

賽事2號種籽梅韋迪夫周一確診武漢肺炎後退賽，目前正自我隔離及接受ATP的醫療人員觀察。拿度周三以6:1和6:2輕取迪邦尼斯後表示︰「我不擔心。因為我曾與他練習，但我和他沒有密切接觸過。當然，每當發生這樣的事情是不好的，但比起我自己，我更為他而感到遺憾。一切事情都有可能發生。」

由於拿度沒有被視為梅韋迪夫的密切接觸者，因此不需隔離檢疫，令他可以參加蒙地卡羅大師賽以爭取第12度在這個賽事封王。他強調自己沒有與梅韋迪夫接觸︰「從沒少過4米距離，差不多吧，只在最後用了1秒說多謝。」

5號種籽德國的施華利夫以及6號種籽俄羅斯的魯布列夫，周三在次圈分別以2:0擊敗意大利的桑尼高以及卡路素，7號種籽的舒華斯文則被挪威的魯特以2:0淘汰，無緣晉級。

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