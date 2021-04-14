周四英冠「獨腳戲」上演護級大戰，由尾3的洛達咸迎戰尾4的高雲地利。洛達咸上輪主場爆冷反勝昆士柏流浪，目前士氣頗佳，而且高雲地利今季作客又是全英冠最差的球隊，洛達咸主W捧得過。（明日2:00am開賽）

今季英冠護級形勢緊湊，洛達咸目前以38戰得39分排尾3，多尾2的錫周三4分但少踢3場，而高雲地利則以40戰得42分排尾4，至於伯明翰、哈特斯菲爾德及打比郡則分別以41戰得45、44及43分排18至20位，那三隊最終要降班甲組仍有甚多變數。形勢上雖然洛達咸排尾三，但由於有2至3場比賽在手，只要能搶得分數，不無護級成功機會，而他們剛於上輪聯賽以3:1反勝到訪的昆士柏流浪，士氣為之一振，今迎高雲地利當然要乘勝追擊。

高雲地利客績最差

陣容方面，上仗替洛達咸梅開二度的前鋒拉達普因賽後鼠蹊不適，今役或會先任後備，由攻擊中場馬特曲斯推前，與球隊首席射手米高史密夫（圖）合作攻堅，配合主力如中場賓韋利斯，球隊仍有力射破高雲地利大門。畢竟，高雲地利是今季英冠作客最差球隊，只得2勝5和13負，而球隊近六場作客表現亦未見起色，僅得1和5負（見附表1），今役料缺後衞祖殊柏斯克，另一後衞米高路斯亦上陣成疑，難看好。

由於洛達咸近五次迎高雲地利全部領先半場（見附表2），加上高雲地利近6場作客比賽亦有5場半場落後，今役可吼洛達咸「半勝」。讀者可能奇怪，既然看好洛達咸勝出，又推介他們「半勝」，為何不補洛達咸開[主/主]呢？這是因為今役始終是「海軍鬥水兵」的護級戰，還是宜分散投資於半場及全場；若真的想博賠率的話，可博洛達咸半場勝1:0。

文：數人