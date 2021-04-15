皇家馬德里於歐聯8強次回合成功零封利物浦，踢走對方如願晉級4強，也是這位禿頭主帥短短6年的執教生涯中，第4次領軍殺入這項賽事的準決賽。他在今戰的部署賽後受盡外界讚賞，出色的防守體系令利物浦完全在主場「熄火」，但另一方面，紅軍失去兩年前在4強曾對巴塞隆拿絕地翻盤的那股氣勢，「埃及文明」三叉戟不復當年，也是箇中關鍵。

雖說施丹2016年開始從事教練職務，但他在18年替皇馬締造歐聯3連霸後，曾離開球隊一段時間，於19年3月待皇馬在18/19球季的歐聯16強被阿積士淘汰後，才二度回「艦」接手，因此實質上在這6年間，只帶領過皇馬打過5屆歐聯，因此除了上季在疫情後重開的16強次回合賽事，遭曼城「雙殺」出局外，其餘4次都能帶領球隊殺入4強。

說回今場賽事，皇馬只要能保住首回合贏3:1的優勢就能晉級。考慮到隊內最近有疑似爆疫風險，人腳不完整，缺少兩位正選中堅沙治奧拉莫斯與華拉尼成最大隱憂，加上陣容年齡偏大，在經歷上周中的首回合及隨後周末國家打吡與巴塞隆拿的兩場激戰後，體能成為一大考驗，施丹今場一如外界預料般，穩守行先，而他的部署竟剛好克制了紅軍的進攻。今場的奇招在於右路的變化，由於盧卡斯華斯基斯在國家打吡受傷收咧，施丹在右閘位置用上中場費達歷高華維迪客串，而不是另一位長任後備的正宗右閘奧迪奧蘇拿；華維迪沒有在大戰中踢過這個位置，恐有失位情況，但施丹將計就計，將他的陣式調整在4-3-3及5-3-2之間，當中關鍵就是將今場當選官方最佳球員的卡斯米路，移後去補禁區內人腳不足的弱點，而因為時而變陣為5後衞，反而令利物浦兩閘的安德魯羅拔臣及阿歷山大阿諾特，更難上前場與「埃及文明」作呼應。

當然，在首回合極具創造力的兩大老牌中場莫迪歷與卻奧斯，今場得到指令後專注防守多於策動進攻，後撤得非常深，一直在己方禁區前活動，堵塞紅軍中路地面入滲，這也使全場要兼任中堅及防中角色的卡斯米路壓力大減，當中根據統計網站SofaScore所列，卻奧斯就在比賽中作出了4次鏟截及1次斷球，可見他的防守數據非常突出。當然，想不到是皇馬一班老球員竟在90分鐘內，一直維持極高效率的行軍速度及紀律，甚少犯錯。

對於能守住利物浦，施丹賽後就表示得來不易：「我們在承受壓力下遇到不少難題，知道今天要抵擋住利物浦，會使我們很難受，但我們成功控制了整個比賽的各個部份，非常堅固，一切處理得很好，我們值得過關，也為大家的表現感到驕傲。」

施丹的部署固然應記一功，但利物浦的進攻，也已經不是兩年前在4強可反勝巴塞並在決賽封王的那支球隊，「埃及文明」幾乎已經威力不再，當中沙迪奧文尼與羅拔圖法明奴今場整體演出仍然偏低迷，前者經常在前線接應傳送時不到位，後者也曾在比賽中多次交失皮球，只得起腳4次的穆罕默德沙拿尚算有點功架，若然他開賽2分鐘那腳禁區內低射，可以攻破泰拔高圖爾斯把守的大關，或者場上戰局就會大大不同。當然，紅軍的問題不只前線，仿彿因在過去2至3年已耗盡不少體力，整個體系不再奏效，而新買的堤亞高艾簡達拿也一直未融入球隊，無法帶來變化；最重要當然是早前謎之下滑，連場敗仗下感覺失了信心，戰意不復在。

文：盧卡東尼

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