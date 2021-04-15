周四，35歲的艾迪列治（LaMarcus Aldridge）在社交媒體突然宣佈退役，他在對湖人比賽後發現自己有嚴重心律不正的問題，令他決定結束15年的NBA生涯。

上月才被馬刺買斷合約的艾迪列治，在今月初鬥湖人後已經缺席了球隊兩場賽事，原本這位曾7次入選明星賽的有望與陣中5大球星組成「41星」組合爭標，但如今他卻因心臟問題宣佈退役。

他在Twitter發帖宣佈退役：「今天，我懷着沉重的心情寫這封信。在我上一場比賽中，我上陣時出現了心律不正的問題。當天晚上，我的心跳亦愈來愈差，令我無比擔心。第二天早上，我把我的情況告訴給球會。」他續指：「雖然現在我情況已經穩定下來，但當晚的情況是我人生中最害怕的時刻之一。」

「從NBA退役是一個非常艱難的決定，15年來，我把籃球放在人生的第一位。但現在，我要把健康和家人放回第一位。」他續指。

他亦在信中感謝他效力的三支球隊，包括新秀就加盟並效力9個球季的拓荒者、效力過5季的馬刺，和現在的網隊。網隊亦在社交媒體發文：「網隊全力支持艾迪列治的決定，非常感謝他這段時間為網隊帶來的一切。他的健康永遠比籃球比賽重要，我們知道他退役的決定並不容易，但經過多方面的考慮，他做了對他最好的決定。希望他和他的家人繼續保持健康和幸福快樂。」

艾迪列治在07年新人球季季尾，曾驗出名為柏金遜白色綜合症狀，將可能引致心臟病，他在17年效力馬刺時亦因心律失常休戰接受治理，如今再次因心臟問題結束球員生涯。

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