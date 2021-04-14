周四歐霸盃八強次回合，曼聯返回奧脫福主場再戰CF格蘭納達，首回合已領先這支西甲中游球隊2:0，今戰雖說以保住優勢為先，但紅魔戰力實在遠勝對手，近期走勢亦佳，讓一球/球半都要上盤。 文：盧卡東尼

曼聯首回合憑拉舒福特的入球領先半場，完場前再由般奴費南迪斯（B費）博得12碼並親自操刀中鵠，以2:0勝出，次回合有主場之利，幾乎是半隻腳入了四強。相比起前兩圈對着AC米蘭及皇家蘇斯達，CF格蘭納達的整體實力更弱，因此就算之前兩圈在主場出戰，都只與對手打成和局，但預計曼聯今戰「雙殺」對方機會頗大。

反勝熱刺士氣大振

連同首回合，紅魔在國際賽後累積三連勝，士氣正佳。上輪英超作客熱刺，雖然半場一度落後，但換邊後發力反勝3:1，當中卡雲尼與後備上陣的格連活特都有收穫，前者若沒有被球證「吹走」那記具爭議性的入球，可能已提早「士哥」，在安東尼馬迪爾繼續缺陣下，或再正選。

迪基亞回歸可保不失

不過，數到隊內近期最令人滿意的球員，卻是中場保羅普巴。這位法國國腳傷癒後狀態奇佳，分擔了B費不少的進攻責任，而且當敵衞重點看守B費時，亦令他活動範圍及自由度更大；另一方面，他也可幫輕防線，今戰麥湯米尼停賽，可移後與費特洛迪古斯築起第一道屏障。

正如上述，紅魔除麥湯停賽，隊長哈利馬古尼與左閘勞基梳爾也黃牌夠數要一同停賽，後者的空缺預計由阿歷士迪尼斯頂上，問題不大，至於馬古尼的中堅位置，則可望由杜安薛比或艾歷拜利頂替，惟後者剛從武漢肺炎中康復，不肯定有否足夠狀態披甲，但格蘭納達攻力太弱，且有迪基亞回歸把關，可望化除危機。

格蘭納達剛在西甲作客以2:1擊敗華拉度列，老牌射手蘇爾達杜該仗停賽缺陣，可以回氣迎接這場賽事，但這位前鋒從分組賽至淘汰賽階段，也只曾在16強對手莫迪身上攻入2球，而且首回合所見，他可帶來的威脅並不大，其他如路爾斯蘇亞雷斯及杜明高斯昆拿等質素也一般，今仗信紅魔開上盤入四強。

賽制：若在次回合法定90分鐘後，兩回合總比數打和，先計算作客入球，如不分勝負就在次回合加時，並設有作客入球優惠；若加時沒有入球，則互射12碼決勝。

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