76人周三憑艾比迪（Joel Embiid）攻入39分及搶下13籃板，加上T夏里士（Tobias Harris）貢獻26分及賓西蒙斯（Ben Simmons）交出17分、9助攻、3偷球，於主場以123:117戰勝網隊，在NBA常規賽三連勝，並超越網隊而重上東岸榜首。

網隊今場有多名球員缺陣，包括輪休的杜蘭特（Kevin Durant）和比歷克格芬（Blake Griffin ），抱恙的艾迪列治（LaMarcus Aldridge）及因腿筋傷繼續休戰的夏登（James Harden）等等。雖然因私人理由缺席了周二對木狼一役的K艾榮（Kyrie Irving）復出，並於上半場攻入他今戰所得37分其中的23分，惟球隊完半場仍以58:65落後。

上半場攻入了21分的艾比迪，在下半場繼續有出色發揮，76人在第三節比賽了不足4分鐘，便在他跳投得手後領先77:63。完第三節領先94:84的76人，第四節曾大幅領前22分，但網隊傾力反撲，戰至比賽結束前1分15秒追至只落後115:118。76人最後藉罰球6罰5中，以6分力克網隊。兩隊完成了今季的三次對賽，76人取得2勝1負優勢，若常規賽戰績最終相同，76人仍可獲較高種籽排名。

目前以38勝17負排在東岸榜首的76人，主場戰績為21勝5負。教練李華士（Doc Rivers）表示︰「爭取盡可能多的主場優勢是合理的，我認為他們在主場很輕鬆自在，年輕的隊伍通常在主場很輕鬆。我猜想今年（戰績）令人意外是因為沒有球迷。」

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