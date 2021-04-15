周四歐霸盃8強次回合「開火」前，阿仙奴對手布拉格斯拉維亞後衞古迪拿，因在16強對格拉斯哥流浪時涉種族歧視對手球員，已被歐洲足協（UEFA）在周三罰停賽10場，但受辱流浪球員格連卡馬拉的代表律師不滿判得太輕，認為這位後衞應停賽至少1年。

古迪拿在16強次回合的比賽末段，涉向卡馬拉說出F字頭的粗口，還以「猴子」來侮辱他，令對方震怒，結果一度釀成兩軍球員推撞。由於古迪拿只在卡馬拉耳邊說話，沒有人能清楚他說了甚麼，而他事後也堅稱沒有喚對方為猴子，但現在UEFA公佈判決，罰他停賽10場，包括不能在周四次回合對阿仙奴時上陣，惟卡馬拉的代表律師認為這不足以造成有效的阻嚇力。

「令人欣慰是UEFA證明了古迪拿犯了種族主義，但卡馬拉失望的是他只停賽10場，我們已向UEFA提供了大量有關他犯了種族歧視的證據，至少應該停他賽1年，而不是這樣象徵性的10場。我們原本相信UEFA應帶來更強烈的訊息，如何打擊這些反種族歧視聲音，不會容忍這些行為，當然，我也承認他們有酌情權......可笑是UEFA口口聲聲經常說要將種族主義踢出球圈。」另外，卡馬拉當日因情緒激動在球員通道與敵軍球員推撞，就由停5場變為3場，但律師表示有可能再上訴。

布拉格斯拉維亞上周與阿仙奴的首回合賽前，全體球員未有作單膝下跪，而是在中圈互搭膊頭以示團結，以行動聲援古迪拿，當中包括他們的黑人球員也一樣，據悉就是抗議卡馬拉的指控不實。

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