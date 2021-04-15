歐聯4強全部產生，皇家馬德里周三在8強次回作客雖與利物浦賽和0:0，但憑首回合贏3:1順利晉級，將與車路士在4強碰頭，而今次將是皇馬和車仔歷來首次在歐聯交鋒。至於曼城周三作客以2:1擊敗多蒙特，兩回合「雙殺」該德甲對手，總比數以4:1晉級，將與巴黎聖日耳門爭入決賽，而從未打入歐聯決賽的曼城，是2.2倍的奪標大熱門。

歐聯奪標賠率

曼城 2.2倍

巴黎聖日耳門 3.9倍

車路士 4.6倍

皇家馬德里 4.8倍

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