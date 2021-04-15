皇家馬德里晉級，今場客串右閘的費達歷高華維迪表現受讚賞，而這位烏拉圭中場的女友賽後就在社交網站上載兩人FaceTime對話的截圖，爆出男友原來在賽前大腿有腫脹的瘀痕，證明他是負傷上陣。

由於皇馬右閘位置因盧卡斯華斯基斯上周重創收咧現空缺，華維迪要臨危受命踢這個不熟悉的位置，結果表現合格，令利物浦的沙迪奧文尼和安德魯羅拔臣威脅大減，但現在更令人佩服的是，原來他賽前足踝有明顯的紅腫現象。

女友波妮露上載了他倆用FaceTime時、男友所拍下的大腿傷患情況截圖，並這樣寫：「這是今天中午的對話，直至比賽完結前，我都不敢發佈任何東西，我敢肯定你不會高興我將它公開，但我現在必須這樣做，因為這是你努力的成果，沒有人天生就能不勞而獲。在一天一天的努力下，今天你取得比以往更高的成就，你是我們的驕傲。」

除了女友以他為傲，教練施丹賽後也說：「我們做出了這個選擇，而我認為他踢得非常好，大家要知道這個位置，不是他慣常的角色。」

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