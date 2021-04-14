今季NBA衞冕湖人與擁有三巨頭的網隊早就被認定為奪冠大熱，但雙雄在買斷市場又得到猛將加盟，湖人有四屆「籃板王」杜蒙特（Andre Drummond）來投；網隊一口氣得到比歷克格芬（Blake Griffin）及艾迪列治（LaMarcus Aldridge）兩大星級內線，過程中兩強無需付出任何球員及選秀權，以底薪就簽入這些過去年薪千萬的球星。買斷市場似乎成為元兇，間接造成強者恆強，令中小型球隊就只能發出許文彪式的怒吼──「公平咩！」

文：亨少

湖人因安東尼戴維斯（Anthony Davis）長期受傷，季前加盟的馬克加素（Marc Gasol）表現又不似預期，令內線攻守實力都大受削弱，最終球隊力壓塞爾特人，簽入與騎士分手的杜蒙特。只有27歲的杜蒙特，今季場均仍交出16.1分及12.8個籃板，但湖人只需付出80萬美元（約621萬港元）的底薪，網隊羅致格芬及艾迪列治的情況亦類近，兩者薪水合計亦僅過200萬美元。

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球星為爭冠減薪

已成自由身球員的球星們要賺多賺少當然是自己的事，但問題是即使他們已非處於巔峯期，但要爭得一份可觀合約亦並非難事，最終卻選擇接受底薪，說穿了就是為了總冠軍而放棄短期的豐厚收入，相中雙雄的爭冠本錢，亦即近年常說的抱團。經歷今年的買斷市場後，雙雄同樣變成「復仇者聯盟」，亦令中小型班怨聲載道。

《體育畫報》在抱團潮流下訪問幾位不願透露身份的中小型班總經理，當中有人指現時的球員一不滿球隊現況就要求交易，交易未有談妥就要求解約或買斷，曾有球隊因反對就被球員經理人威脅「不會讓旗下球員加入你的球隊」。強隊不會再花心思研究交易，一來是工資帽限制下根本吃不下大合約，二來是他們一早清楚目標球員會被買斷，只需要等待。買斷市場頓時變成「二次自由市場」，前東家只能眼巴巴看着球星未為他們換來任何好處就去抱團。

轉會非奪標保證

但話分兩頭，據ESPN的數據指出，近15年來有39名球員被買斷後加入其他球隊並有份參與季後賽，但各球員在季後賽每一系列賽平均只出戰兩場，場均僅10分鐘，當中只有13人最終有幸贏得分岸冠軍，可想而知大部份作用其實有限，證明要抱團追逐冠軍亦並非易事。良禽擇木而棲，球員把握有限的職業生涯加盟有力爭冠的球隊似乎並不為過。當中近年傷患頻繁，已被譏等退役的格芬在加入網隊後一次受訪就如此說，「就只是前陣子，人們都說我現在多差勁，但現在我加入網隊人們就說『不公平』，成為了反派人物，人們只想看他們想要看到的。」