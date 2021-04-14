周四進行多場亞冠盃分組賽，其中C組西亞區的伊朗球隊艾斯迪格拿（圖）近季在亞冠盃基本上「食住」沙地阿拉伯的吉達艾阿里，今役艾軍雖然要作客，但信往績捧艾軍勝及總入球[3球]。（明日4:15am開賽）

今屆亞冠盃分組賽由40支球隊分10組在中立場進行雙循環分組賽。由於A組、C組及D組的中立場均位於沙地阿拉伯，因此，該些組別中的沙地球隊變相有主場之利，包括C組的吉達艾阿里。

不過，吉達艾阿里在周四迎艾斯迪格拿雖然有地利，但球隊近況頗沉，近六場全敗，而且他們近四次在亞冠盃與艾軍交手成績亦麻麻，只得1勝3負，因此，今役可以秤先有2020亞洲足協最佳年輕球員基迪壓陣的艾斯迪格拿。畢竟，吉達艾阿里攻勢過份集中在老將前鋒艾蘇馬身上，令對手易於防範；加上吉達艾阿里在上屆亞冠盃分組賽亦是與艾斯迪格拿同組，兩場分組賽互有勝負，路數或已被艾軍看透。

至於A組希拉爾迎戰亞冠盃新丁烏茲別克的FC AGMK，牌面絕對高晒，皆因希拉爾是2019年盟主，目前在沙地超聯居首，又有星級球員如前法國國腳巴菲迪比高美斯等壓陣。不過，翻查紀錄，原來希拉爾近仗在主場都喜在下半場才發力，近三場主場全部開「和/主」之餘，近4場亞冠盃主場勝仗亦3場開「和/主」，今役如想博賠率，不妨吼半全場希拉爾「和/主」。（明日3:00am開賽）

文：數人