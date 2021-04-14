周四歐霸盃八強次回合賽事，羅馬回主場再鬥阿積士。羅馬首回合贏2:1晉級形勢甚佳，球隊對這賽事亦抱相當大期望勢必全力以赴，看好能在地頭再贏對手，受讓平/半下盤更值博。（球賽編號：星期四5；now645、有線603及無綫myTV Super801台明日3:00am直播）

首回合羅馬把握到阿積士正副選門將皆缺陣的優勢，先失守下以2:1反勝，贏波兼取得兩個重要作客入球。羅馬目前在意甲僅排第七，與第4名球隊相距達7分，加上近況一般，連續三場聯賽未能取勝後，直到上輪才結束頹勢，以一球小勝弱旅博洛尼亞。在意甲爭入前四難度更大下，羅馬必視歐霸盃為主要爭取下屆歐聯入場券舞台。

在首回合受傷的翼鋒史賓亞蘇拿無緣在今仗為羅馬披甲，守將般奴皮利斯則要停賽。這邊廂阿積士亦有兩名老將戴利白蘭特等不少傷兵，副選門將史基倫堡上陣成疑，加上門將奧拿拿繼續停賽，今仗或要再由首回合犯錯的年輕門將舒靴賓把關。鋒線方面，今季表現不俗的波貝比，以及球會大意沒有註冊的施巴斯坦賀拿皆未能候命，今場造訪羅馬能收復失地成數更低。

撐黃潛上盤剪布

周四另一場歐霸八強次回合，「黃色潛艇」維拉利爾主場迎戰薩格勒布戴拿模。黃潛在首回合以1:0贏波，在今屆歐霸11場比賽10次取勝，兩隊實力有分野下，看好黃潛艇能再下一成贏波，讓一球/球半捧上盤。（球賽編號：星期四6；now646、有線662及無綫myTV Super802台明日3:00am直播）

文：何西