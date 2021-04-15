有新贊助原本是件開心的事，偏偏熱刺竟然突然被剛簽約不久的新贊助商多樂士油膝公司抽水，暗嘲他們沒有獎盃。

熱刺最近與這間當地第一大油漆顏料品牌簽約，也是球隊歷史上首次擁有油漆界供應商作為商業夥伴。熱刺這邊廂官宣了交易，歡迎對方為他們「添上無限色彩」，而多樂士的市場總監也讚熱刺是英超以至歐洲球壇著名球隊，殊不知轉過頭，這個油漆品牌疑似出現「關公災難」。

有網民在官宣後，於英國多樂士的官方Twitter留言，稱他們是時候幫熱刺的獎牌櫃換上新顏色，但多樂士的網上管理員竟上載了一張未用獎牌櫃待售的相片，相片中的獎牌櫃當然是空空如也，對於多樂士似在暗諷熱刺沒有獎牌，網上反應熱烈，不少人都有cap圖分享，而多樂士後來的解釋「不要傻了，就是想要油漆，才拿走櫃上的東西作清潔」，似乎是想掩飾犯錯。

另外，多樂士以往在廣告中以英國古代牧羊犬作招徠，自此有了「多樂士狗狗」之稱，而當熱刺官宣與多樂士合作後，狗狗也出現在熱刺球場的草地上，有網民就笑說狗狗可否踢中堅，解決熱刺的後防問題。

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波