周三歐聯八強次回合，曼城作客2:1擊敗多蒙特，兩回合計4:2淘汰對手成功晉身四強，這亦是自領隊哥迪奧拿入主曼城後，首次領軍闖入歐聯四強。

哥迪奧拿自17年夏天入主曼城，隨後連續3季歐聯八強出局後，本年終於得償所願，首次領軍曼城殺入歐聯四強（見附表）。賽後哥帥亦激動表示球隊創造歷史：「這是我們史上第二次，在歐聯一眾精英中闖入四強，我們正在創造歷史，我非常高興，我們踢得非常出色及有個性。」

對於有機會奪得四冠王，哥帥補充指：「我們所做的一切令人難以置信，對於我們所有人來說，心理上必須要衝過這個關口，現時我們想要更多。我們從來不會談論四冠王，一場比賽還一場，今晚將會與職員和球隊共晉晚餐，他們都會有美酒相伴。」

似乎執教生涯曾兩奪歐聯冠軍的哥帥，執教曼城後終跨過歐聯八強這個難關，正帶領曼城衝擊他們最渴望的歐洲冠軍。曼城四強首回合將於本月28日先作客PSG，次回合則在下月4日在主場爭入決賽。

哥迪奧拿執教生涯歐聯成績

球季 帶領球會 成績

20/21 曼城（英超） 四強*

19/20 曼城（英超） 八強

18/19 曼城（英超） 八強

17/18 曼城（英超） 八強

16/17 曼城（英超） 16強

15/16 拜仁慕尼黑（德甲） 四強

14/15 拜仁慕尼黑（德甲） 四強

13/14 拜仁慕尼黑（德甲） 四強

11/12 巴塞隆拿（西甲） 四強

10/11 巴塞隆拿（西甲） 冠軍

09/10 巴塞隆拿（西甲） 四強

08/09 巴塞隆拿（西甲） 冠軍

資料來源：蘋果資料室

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