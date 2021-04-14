周四歐霸盃八強次回合賽事，阿仙奴作客挑戰捷克勁旅布拉格斯拉維亞。首回合佔盡優勢下最終被逼和1:1的兵工廠，今場勢必要焗攻取得作客入球方可晉級，惟此役有不少主將因傷缺陣，對球隊有一定影響。對手斯拉維亞今季主場成績極佳，無論在歐霸淘汰賽還是聯賽皆未嘗一敗，而且失球甚少，今場只要成功保不失的話即可晉級，寧捧「入球大細」[2.5球]的「細」。（球賽編號：星期四4；now644、有線661及無綫myTVSuper800台明日3:00am直播）

首回合兵工廠坐鎮主場猛攻之下，雖然靠尼高拉斯比比先開紀錄，但最終仍被對手憑補時的角球逼和，令布拉格取得重要的作客入球優勢。雖然槍手近期6場作客賽事取得3勝3和的戰績，不過此前曾不敵阿士東維拉、狼隊及修咸頓，可見表現並不穩定。加上現時有不少傷兵，除了大衛雷斯及基蘭泰亞尼兩名後防主力缺陣之外，射手奧巴美揚與馬田奧迪加特亦上陣成疑，前線單靠拿卡錫迪、韋利安及比比等人，要撕破對方防線有難度。

捷克黑馬曾淘汰李城

主隊斯拉維亞作為今季歐霸盃的黑馬，目前各項賽事已經保持23場不敗，而且今季主場只失了八球（只計聯賽及歐戰），此前更淘汰了李斯特城及格拉斯哥流浪等英倫三島球隊。只不過今季各項賽事射入19球的前鋒施馬上陣成疑，預計要由在歐霸較少入球的古查擔正，加上此役斯拉維亞在主場不必搶攻，今仗入球「細」可取。

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