中國足球員實力及水準偏低，能夠留洋並站穩陣腳的球員少之又少，現時歐洲5大聯賽中已沒有中國球員的身影，上季在西甲愛斯賓奴效力的「武球王」武磊，現時伴隨該隊降班及淪為後備。近日內地一名著名足球教練爆料，中國足協曾計劃安排張玉寧、韋世豪等6名年輕球員到德國聯賽效力，然而最終因中國球員實力不足，加上疫情衝擊下要擱置計劃。

曾執過多支內地球會的現任青島黃海主教練吳金貴，在內地球圈甚有名氣，近日他接受內地訪問時，談及有關中國青訓的問題：「中國足協和德國足協曾有個培訓發現計劃，在中超內挑選球員，我也參與了這個項目，考察了很多球員，從他們的數據來看都不平衡，有的身體好技術差，有的技術好防守差，有的防守進攻差......」

吳金貴續指：「最終挑選了張玉寧、韋世豪、楊立瑜、鐘義浩、陳彬彬和段劉愚6名球員，但其實這6個人都也沒達到人家的標準。德甲肯定是踢不上的，德甲亦不會因為有培訓計劃而派你上陣，只能去踢德乙，後來疫情出現了，這個計劃就暫時擱置。」

對於吳金貴所提及的6個名字，都是目前國內較好的年輕球員，其中24歲的張玉寧年紀輕輕已加盟過西布朗、雲達不來萊梅，但卻沒有一場上陣機會，兩年前已回流國內發展。26歲的韋世豪是現任中國國腳，上陣14場只攻入2球；至於24歲的楊立瑜及22歲的陳彬彬屬邊緣國腳，22歲的段劉愚及25歲的鍾義浩則從未為中國隊披甲。

對於中國14億人口也找不到11名較好的足球員，吳金貴表示：「我們的青訓沒有真正的球探系統，沒有把更多有天賦的孩子挖掘出來，足球在中國也沒有真正的普及，亦沒有優秀的教練去負責青訓，幾個環節都跟不上，所以真正的好苗子就少了。」

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