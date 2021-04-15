周三在歐聯8強次回合作客利物浦的皇家馬德里，在前往晏菲路時隊巴有車窗被打破，利物浦發表聲明譴責個別人士的行為「不能接受及可恥」，並且對客軍道歉。

這場比賽是閉門進行，據《BBC》報道，默西賽德警方表示，賽前晏菲路球場外有約400人聚集，當皇馬隊巴經過過時被大喝倒采及投擲物件。皇馬隊巴有雙層車窗的玻璃被打破，利物浦職員要清理地上的玻璃碎片。

利物浦其後發表聲明表示︰「我們明確譴責今晚導致皇馬隊巴受損的行為。這是少數個別人士完全不能接受和可恥的行為。我們為造成任何煩擾向客人真誠致歉。我們將會與默西賽德警方合作，查明事實和確認肇事者。」

三年前，曼城亦在作客紅軍的歐聯8強首回合造訪晏菲路賽前，有隊巴被打破了數面車窗，該場比賽利物浦最後以3:0獲勝。

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