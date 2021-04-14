金塊周二宣佈，在周一晚作客負勇士107:116之戰，因傷退下火線的後衞謝美梅禮（Jamal Murray），經檢查後證實左膝十字韌帶撕裂，需要無限期休戰。

事發在該仗第4節尚餘50.6秒、金塊落後104:111時，梅禮嘗試擺脫兩名勇士守衞，在中路突破上籃時，於未有跟對手碰撞的情況下受傷倒地。梅禮事發後以雙手抱着左膝，又拍打地板，顯得相當痛苦，最終要在球隊職員攙扶下離場。香港骨科專科醫生何嘉棋表示，韌帶撕裂後需以臏骨筋鍵修復，復康需時半年至九個月不等，又指傷患難免影響其運動表現。

難回復受傷前表現

何嘉棋表示前十字韌帶處於膝頭中央，用作限制小腿骨前移，以及限制膝頭扭動幅度，但運動員尤其是籃、足及美式足球員等經常要轉向、急停，更易令前十字韌帶過度受壓撕裂，「10個運動員都有3、4個有這個問題。」事實上， 戴歷路斯（Derrick Rose）、K湯遜（Klay Thompson）及利雲斯頓（Shaun Livingston）等球星都曾飽受前十字韌帶撕裂之苦，加上今季NBA賽程格外緊湊，球員欠足夠休息下更易受傷。何指韌帶撕裂後需要進行重建手術，以臏骨筋鍵重組受損的韌帶，一般而言需要休息半年至九個月，但補充指運動員術後復康需更積極進取，加強股四頭肌及體感能力的訓練。不過，他坦言即使梅禮完全康復後，新舊十字韌帶能力始終有別，「平時打波未免會用到條韌帶好盡，但運動員往往要用盡韌帶最後1、2%功能」，認為其運動表現難回復受傷前。

現年24歲的梅禮，今季為金塊上陣48場，平均每場有21.2分、4.8次助攻及4個籃板球。