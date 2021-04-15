據英國《每日郵報》報道，阿仙奴領隊阿迪達銳意重組球隊防線，其中巴西中堅大衛雷斯今季表現被受批評，加上近期又要接受膝部手術，兵工廠很大機會在今夏送走這位老將。

33歲的雷斯今季雖然仍不乏正選上陣機會，不過這位巴西後衞今季傷病不少經常缺陣，雷斯本月初就因為接受膝部手術，需要缺陣4星期，今次已經是他今季第7次因傷病缺陣。而且雷斯表現亦經當受到抨擊，加上領隊阿迪達有意重組防線，據悉阿仙奴方面未有計劃與將於今夏約滿的雷斯續約。

報道指阿迪達今夏有意回收外借到法甲尼斯的法國後衞威廉沙列巴、以及現時外借到德甲史特加的希臘中堅馬夫洛柏路斯歸隊。

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