因疫情延至下月舉行的2020年美國籃球名人堂，周四宣佈今年各位入選球員的引薦人，已故傳奇球星拜恩（Kobe Bryant）將由好友佐敦（Michael Jordan）擔任引薦人，「狼王」加尼特（Kevin Garnett）和鄧肯（Tim Duncan）則由另外兩位名人堂球星擔任引薦人。

今屆籃球名人堂入主儀式原定於去年八月舉行，惟活動受疫情影響延期到今年的5月15日舉行。佐敦與拜恩這兩位史上最偉大球員是場上宿敵也是深交好友，兄弟離世，他於去年二月拜恩追思會上難過得聲淚俱下。佐敦透露拜恩當年多番向他指教，起初他感到很煩擾，後來卻變為了熱情，盼盡能力去擔任他的大哥，相信今次由他來擔任拜恩的引薦人是最適合不過。佐敦是今屆名人堂唯一一位會引薦多於一位入選球員的名宿，他亦會擔任貝勒大學女籃傳奇教練穆爾基（Kim Mulkey）的引薦人。

另外兩位名人堂入選球員同樣星光熠熠，他們分別是效力木狼多年的加尼特和馬刺名宿鄧肯，前者將由大衛羅賓遜（David Robinson）擔任引薦人，後者則是由I湯馬士（Isiah Thomas）出任。入選名人堂的球員被要求選擇現有名人堂成員擔任引薦人，或是由其家人決定。

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